Tuvo que hacerle frente a que todos sepan que la relación que disfruta con Ramiro Ponce de León es abierta. Florencia Peña no tenía ni la más mínima intención de que se supiera, pero cuando unos polémicos mensajes pusieron a la pareja en el centro de la escena tuvo que salir a dar explicaciones. Hoy, no le molesta hablar del tema. Al contrario, explica con paciencia de qué se trata su relación abierta.

Invitada a Intrusos, la actriz que la está rompiendo en Cabaret, hizo referencia al poliamor. El conductor, Jorge Rial, quiso saber: "¿Cuando vos arrancás una pareja, ponías esa premisa? ¿Se hablaba?". Para sorpresa de todos, Florencia reveló que esta es la primera vez que tiene una relación abierta. En el pasado, jamás había considerado la idea de apostar al poliamor.

"No, no. No hubo otros antecedentes en mi vida. Este fue el primero", contó Flor. Además, explicó por qué cuando era más joven jamás hubiese elegido tener este tipo de relación: "Yo no estaba preparada. No tenía esta cabeza, no pensaba así del amor. Yo siempre fui muy celosa, muy sufrida. Siempre sufrí mucho por amor, desde muy chica, porque siempre fui enamoradiza. También era poco salidora y siempre tuve novios muy largos. Mi primera convivencia fue casi a los 20 años... Pero hoy tengo una manera de ver el amor muy distinta. Y me di cuenta que cuesta salir de los cánones normales. Pero mi naturaleza me hizo dar cuenta de que yo tenía otras necesidades, además de él".

Antes de cerrar, la actriz quiso dejar muy en claro que el poliamor nada tiene que ver con la infidelidad. "Cuando está consensuado no. Pero más allá de cómo vos elijas vivir el amor, siento que la infidelidad siempre fue como un tabú. Obviamente que es doloroso enterarse detalles. Pero yo le pongo el cuerpo y me la banco", finalizó.