La relación entre Mica Viciconte y Fabián Cubero cada día se afianza más. Ambos se muestran muy enamorados por las redes sociales y hasta se puede ver la buena relación entre la modelo y las hijas del futbolista, fruto de su relación con Nicole Neumann.

La ex participante del Bailando habló sobre los comienzos de su relación y reveló cómo es que llegó a conocer al jugador de Vélez. Sobre esto Viciconte dijo: “Un día mi amiga me llama y me dice que tenía a alguien para presentarte. Cuando le pregunto quien me dice Cubero.Le digo que no, que ese pibe es re mujeriego ni ganas tenia que estaba bien. En ese entonces no tenía mucha guita por que recién arrancaba y mi amiga vivía en Pilar y me dijo que ella me pagaba el taxi. Yo le dije que no pero al final fui.”

También habló sobre una pequeña incidencia que Cubero hizo en la primera salida: “Me acuerdo que Fabián llego re tarde, osea yo estaba re sola esperando. Llega se come media empanada y nada más de cena. Ahí dije: “Uh este no come nada, un garrón.”

A pesar de que la primera salida no fue soñada, la vedette dijo que, “hablaron buena onda y se cagaron de risa”. Hoy en día su relación parece estar más fuerte que nunca y se los ve muy felices juntos.