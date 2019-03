Sin dudas, desde que se hizo pública la relación entre Mica Viciconte y Fabián Cuberolos escándalos y las polémicas rodearon a la pareja, teniéndolos siempre en la mira. Sin embargo, últimamente no se escucha mucho de ellos, lo que dio a los rumores de que el amor entre ambos se estaría terminando.

En un móvil del programa de Angel de Brito, le preguntaron al futbolista y a la vedette sobre un posible distanciamiento, a lo que el ex de de Nicole Neumann contestó: "No, ustedes no nos buscaron más. El perfil sube cuando nos buscan ustedes". Por su parte, la modelo agregó: “Lo que pasa es que yo estuve de temporada en Mar del Plata, estuvimos bastante lejos, y cuando no hay tanto quilombo, uno se tranquiliza más y pasa eso".

También el defensor de Vélez justificó su bajo perfil diciendo: "No, por ahí no somos tan demostrativos para el afuera". A lo que que Viciconte agregó:: "Somos una pareja normal, tampoco hay que mostrar todo el tiempo ante las cámaras que hay amor. En puertas cerradas nosotros nos entendemos".

Cubero aprovechó el momento para mostrar cuánto la aprecia a su novia y le dedicó unas tiernas palabras: "Cuando no estoy con ella, la extraño mucho, nos divertimos mucho. Nos ensamblamos bien, cada uno tiene su forma de llevar adelante la pareja y la pasamos muy bien", dijo sonriendo.

Por último el notero no pudo evitar preguntarle a Fabián lo que todos queremos saber, qué es cómo está la relación con la mamá de sus hijas, Nicole Neumann."No tengo demasiada relación con Nicole, la relación es con mis hijas", dijo firmemente.