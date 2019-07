Alejandra Maglietti (34) es de esas mujeres que logran todo lo que se proponen. Sin importar la dimensión de su deseo, ella lo sueña profundamente y lo convierte en realidad. Llegó de su Formosa natal para cumplir dos objetivos que ya están en su haber: recibirse de abogada, lo que ocurrió en 2012, y recibirse de periodista, lo que cumplió en 2016.

Pero mientras transitaba el camino para llevar a cabo sus metas, la bella rubia incursionó en el mundo del espectáculo a través del modelaje y fue un suceso. Hoy forma parte del ciclo Bendita, que conduce Beto Casella y es parte del ciclo de radio que conduce Nelson Castro.

Hasta aquí, todo muy bien. Pero la vida amorosa de Maglietti fue noticia por estos días. Es que tras cinco años de relación, con anuncio de casamiento incluido, se separó del futbolista Jonás Gutiérrez. Y ahora, transitando los primeros momentos de su soltería, no dudó en programar con una amiga llamada Lucía Ugarte un viaje soñado.

Las chicas armaron sus valijas y se fueron a Bariloche, bello destino turístico si los hay. Allí aprovecharon para matear con la vista de los mejores atardeceres, practicar snowboard, compartir una cervecita contemplando el cerro Catedral y montones de charlas cómplices.

Y así, relajada y con buena onda, conversó con Paparazzi. “Llevo muy bien mi soltería, me gusta mucho estar soltera. Salgo con amigas, retomé vínculos que por cuestiones de tiempo no estaban, me estoy dando mi tiempo para disfrutar y la estoy pasando bien”, explicó.

–¿Mantenés vínculo con Jonás? ¿Se hablan, se ven?



–Sólo seguí hablando para ordenar las cosas que teníamos en común, nada más.

–¿La separación es definitiva?



–Sí, es definitiva.

–¿Pero qué fue lo que los separó? Porque ustedes hablaban de matrimonio…



–Se desgastó el último tiempo y tratamos de remarla, pero no funcionó. El tiempo y la convivencia o te unen o te separan.

–¿Tenés ganás de volver a estar en pareja o preferís estar un tiempito sola?



–Me encantaría estar en pareja, me gusta enamorarme y armar algo lindo. Pero mientras eso llega hay que pasarla bien.

–El actor Nacho Sureda se hizo el misterioso cuando le preguntaron si pasó algo entre ustedes. Dijo: “Quédense con la intriga”. Te lo pregunto a vos, ¿pasó algo?



–Ese día (N. del R.: cuando coincidieron en el programa Podemos hablar) cada uno se fue a su casa. Después no sé (risas). Que quede la intriga.

–Jugás al misterio igual que él, pero no cerrás la puerta…



–Es que todos pensaron algo que no fue. Cada uno se fue por su lado.