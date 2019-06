Cuando Mónica Farro (42) llevaba tres meses en pareja con su personal trainer, Leandro Herrera (32) recibió una primera propuesta matrimonial. Ella, tal vez pesando que era demasiado pronto respondió que sí, pero parece que el novio no se sintió muy convencido. Por eso, no dudó en ponerse de rodillas frente a su amada y con un par de anillos nuevos volver a proponerle matrimonio, obteniendo un rotundo sí. La boda, finalmente, se celebrará dentro de dos meses. Y ella pasó por el living de Intrusos y sorprendió a todos con sus declaraciones.

“A mí un papel no me cambia mucho, yo ya me casé en su momento”, dijo sinceramente. “Para Leandro es la primera vez y a mí su felicidad me hace feliz. Como yo digo, a mí un papel no me cambia y el divorcio es rápido. O sea que no habría problema”, amplió generando la sorpresa de los panelistas. "Yo estoy bien como estoy, nosotros ya convivimos. Él se quiere casar porque es un sueño de él, quiere que sea su mujer", detalló la exvedette.

Y después negó pensar en tener otro hijo (ya es madre de Diego, 24). “El hijo de él (Joaquín, 6) tiene padre y madre, pasa el fin de semana con nosotros pero tiene a su madre. Yo nunca voy a serlo, y lo cría él. Yo tampoco quiero forzar que el nene me quiera. Está el fin de semana con el papá, yo estoy ahí, el nene viene y me habla… es divino. Juega solo, y tampoco estamos tanto tiempo solos”, concluyó en un acto de sinceridad brutal.