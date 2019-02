La leve brisa morigera la calurosa tarde. En el hangar de Royal Class, en Aeroparque, una bandeja con variedades de sushi, snacks dulces y salados, diversas gaseosas y cápsulas de café reciben a los anfitriones. En zapatillas, short, remera de fútbol americano —que dice le robó esa mañana a su “Bro”—, anteojos de sol y cartera Louis Vuitton, Charlotte Caniggia (26). Y, atrás suyo, con look rapero, la secunda su mellizo Alexander, quien antes de cambiarse ve parte de la colección de la línea de pantuflas de su hermana que trajo para las fotos y le dice:“¡eso no es apto para ‘barats’!”. “A mediados de marzo lanzo oficialmente mi marca, con mi nombre y apellido.

Próximamente las personas podrán comprar las pantuflas directamente por la página web. ‘Alex’ me ayudó en algunos diseños porque con los viajes del reality estuvimos más tiempo juntos y siempre nos asesoramos”, cuenta la joven que protagoniza junto a su hermano, “Caniggia Libre”, el reality que encuentra similitudes con “Las Kardashian”.“Estamos re contentos con la nueva temporada de nuestro programa.

Sabíamos que tenía cosas que a la gente le iba a gustar, pero no esperábamos tanto éxito. ¡El domingo pasado le ganamos a Mirtha Legrand! Nos encanta ver luego los capítulos porque también salen nuestros amigos”, celebran los herederos de Mariana Nannis (52) y del ex jugador de fútbol, Claudio Paul Caniggia (52).

—¿A qué adjudican el suceso del reality?

—Alexander: Para mí es el mejor programa que hay ahora mismo en la televisión porque la gente se divierte, no hay nada de peleas ni aversiones. Tampoco hay un guión, sólo destinos programados donde después nosotros improvisamos. Refleja nuestra vida: somos copados.

—Charlotte: Creo que tiene que ver con que es un programa nuevo, con gente joven y para toda la familia. Nos eligen porque se divierten con nuestra espontaneidad. Me gusta mucho el proyecto del reality. Ya hablamos para hacer la tercera temporada.

—¿Cómo toman cuando los critican por vagos, superficiales y ostentosos?

—A.: Yo hago mi programa, mi música, y me doy los lujos con mi plata. Mejor la buena vida que la mala. La gente que se fije en sí misma, mirá si yo me voy a preocupar por unos par de miles que dicen cosas, no me hago ni problema. Tener nuestro propio programa no es ser vagos. Nosotros trabajamos desde los 19 y nos bancamos solos. Estuvimos cuatro meses grabando todos los días, eso no es vagancia.

—C.: No leo críticas… a mí en las redes ya no me bardean tanto, yo no bardeo ni ostento: estoy tranquila. En la calle también me dicen cosas lindas: que soy simpática, buena persona… Si bien cumplí 26 años, siempre voy a tener un alma joven. Hoy centro mi mente en el trabajo más que nada. Desde el 2012, que empecé en “El Bailando” y me independicé, me banco sola los gastos y gustos. No le tengo que dar explicaciones a nadie.

—¿Cómo es su relación como hermanos?

—A.: Somos mellis. A veces nos peleamos, como todos los hermanos. También me llevo bárbaro con mi otro brother —Kevin Axel Caniggia (28)—, pero con Charlotte soy más pegote. No soy celoso de sus chicos, sólo quiero que salga con alguien bien, no con alguien mal.

—C.: Alexander es mi mejor hermano, mi amigo. Estamos la mayoría del tiempo juntos y nos llevamos re bien. Lo que se ve en cámara es la realidad.

—¿Se celan?

—A.: No, “Char” se lleva re bien con mi novia, Macarena Herrera: ellas son amigas. Yo la conocí por Charlotte y luego empecé a salir. Hace un año que estoy en pareja y soy fiel.