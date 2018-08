Luego de poco más de una semana afuera, Cinthia Fernández regresó al país tras disfrutar de unos días de descanso en Estados Unidos en compañía de su novio, el empresario rosarino Martín Baclini. Ya reincorporada a Involucrados, la panelista habló de la mini luna de miel de la flamante pareja.

"Los mejores ocho mejores días de mi vida los pasé esta semana", resumió la modelo sobre la escapada romántica. Durante la estadía por territorio norteamericano, estuvieron en Las Vegas y en Nueva York. "Estuvimos al palo. No paramos en todo el día", recordó.

También se dieron tiempo para visitar el Gran Cañón del Colorado, excursión en la que Cinthia sacó una foto que luego posteó en las redes sociales junto a unas palabras de amor dedicadas a Baclini.

"Estábamos haciendo la excursión del Cañón de Colorado y justo nos estábamos agarrando la mano. Entonces, veo que todas las otras parejas estaban con la mano suelta, cada uno en la suya, y eso me llamó la atención de nosotros, que fue re natural. Saqué la foto sin saber que después iba a escribir eso", contó la bailarina.

Tras ello, la participante del Bailando 2018 se refirió a "los desubicados de siempre" que le reprocharon el irse de viaje sin sus hijas Charis (4), Bella (4) y Francesca (3), quienes quedaron al cuidado de la abuela materna.

"Yo vivo con mis hijas. No es que soy un papá que quizá tiene la suerte de verlas dos o tres veces a la semana", inició su descargo. "Dejarlas con mi mamá es como que estén conmigo", acotó.

Y continuó: "Fue una semana y es normal. Los padres también necesitamos esto. Aparte me rompo el lomo laburando hasta re tarde. Me lo re merezco. Me fui sin culpa, algo que no me había pasado otras veces. Y lo recontra disfruté".

Luego, cuando le consultaron sobre si la pareja ya tiene planes hacia futuro, respondió de manera contundente, aunque también apretó el freno: "Si fuera por nosotros, haríamos todo. Nos pasa todo. Pero hay que esperar, es un proceso. Ya tengo una familia", dijo. Y, ante la intriga de sus compañeros, descartó entre risas un posible embarazo.