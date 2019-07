A días de su debut en la pista del Súper Bailando 2019 junto a su hermana, Silvina Escudero volvió a estar en el centro de la escena mediática debido a unos mensajes que compartió en sus historias de Instagram en los que parecían dedicados a su pareja. “Detrás de una gran mujer hay un perro o un gato", comentó primero con ironía.

Luego, la bailarina se explayó más sobre el tema. “Mi problema es esperar que a las personas que les das amor en tu vida, actúen bien y sean buenas y leales, como soy yo con ellos. No aprendo más, creo que nunca lo haré. Y prefiero seguir desilusionándome antes que yo desilusionar a otro”, escribió sugiriendo un conflicto de pareja.

Sin embargo, al ser consultada sobre una posible separación, Silvina se mostró sorprendida. “¡No!, para nada, al contrario estamos genial. Nos vinimos a vivir juntos hace cuatro meses. Ya me lo preguntaron otros periodistas, pero no sé por qué o de dónde salió esa información”, declaró sin hacerse cargo de sus posteos. Cuando el periodista de Ciudad.com le mencionó sus publicaciones, la actriz lanzó: “¡Ahora entiendo! No, eso fue por una amiga que no se comportó bien. Jajaja!”.

Sobre su incipiente convivencia -hace 4 meses se mudaron juntos- con Federico, el joven con quien sale hace ya dos años, Escudero contó: “Estamos mejor de lo esperado. Bien, re bien, el primer tiempo fue de adaptación, un toque, pero más que nada ver cada uno sus cosas y nos adaptamos re bien”.