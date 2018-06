Las dos son mujeres de armas tomar. Por eso, luego del tenso momento que vivieron ayer al aire cuando Sol Pérez le planteó a Pampita que no le gustaba que cortaran un tema sin dejarla debatir -en relación a la legalización del aborto-, era lógico que el tema no quedara ahí.

Sin embargo, la propia chica del clima fue la encargada de bajarle los decibeles a la polémica en diálogo con el cronista de Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

"Al aire hubo un momento tenso, incómodo, duro, ¿cómo fue para vos?", la consultaron. "Y, yo soy bastante calentona, viste que tengo como un carácter bastante jodido y no puedo disimular cuando algo no me gusta. A mí me parece muy serio el tema del aborto, la despenalización, la legalización del aborto, y me costaba como cambiar de eso a ir a que Brianme venía a conocer y qué sé yo. Te juro que es como que yo siento que se le tiene que dar un lugar súper importante al aborto, nada más eso, estuve mal", reconoció la vedette de Carmen Barbieri, haciendo un mea culpa.

"¿Nunca pasó nada después, nunca un mensaje, 'che, Sol, por qué me dijiste esto al aire'?", le preguntaron. "No, no. Es más, sí hablamos de 'che, no está bueno al aire', es verdad, la verdad no está bueno al aire, pero en el momento fue lo que me salió, yo soy así, lo que sale sale", resaltó.

"¿Sentís que también le cuesta un poco a Pampita ser conductora, presentadora, cambiar de tema, ir a otra cosa?", quiso indagar el movilero. "No, no. Es más, yo cuando le digo a Caro eso en el momento ni siquiera se lo estaba diciendo por Caro. Todos sabemos que atrás hay gente que te dice 'cerremos el tema, cerremos el tema'. Igual, la producción es diez puntos, pero la televisión es así, la que no entiende de última soy yo. Creo que estuve mal, no lo tendría que haber hecho, pero bueno, es lo que me salió en el momento, qué voy a hacer, yo soy así", aseguró la ex participante del Bailando, quien dijo sentirse "re cómoda" al lado de la top model.

"Yo no me enojé por no hablar, no es que dije 'no me dieron espacio' o lo que sea, o dije que el programa no lo entendía. A mí el programa me gusta, yo me siento cómoda, el tema es que me cuesta un poco hablar de algo tan serio y pasar a algo más liviano, porque estamos hablando de la muerte de un montón de chicas, el aborto es un tema muy serio, estamos en un momento también muy serio", subrayó, para luego referirse a si consideraba que a la conductora le costaba manejar el paso de un tema serio a algo más liviano.

"No, ella maneja bien los temas, la que no los maneja bien claramente fui yo, que estaba todavía re caliente. Yo me pongo muy efusiva y cuando discuto algo lo discuto de verdad desde el corazón, entonces me cuesta un poco sacarme ese chip", concluyó.