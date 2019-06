Aunque a Candelaria Tinelli (28) y a Luca Bonomi se los veía muy bien juntos, la pareja terminó tras un año y medio de relación. Así, sorpresivamente y sin que existiera sospecha de crisis. Y fue ella misma quien se lo confirmó a sus fanáticos. Es que a través de sus historias de Instagram, la hija del conductor de ShowMatch habilitó la posibilidad de que sus seguidores le hagan preguntas. Y a la consulta sobre si seguía en pareja, Cande respondió con un el emoji de un corazón roto.

Pero aquella no fue la única revelación. Además, la muchacha que tiene la mayor parte de su cuerpo tatuado lanzó una frase sobre su intimidad que sorprendió a muchos. “¿Qué piensas de LGTB?", le preguntó un seguidor haciendo referencia al colectivo que agrupa a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. "Apoyo 100% al amor en todas sus formas. Amor es amor, Yo amo y me enamoro de las personas, más allá del ´sexo´", respondió sin dudar a la par que aprovechó para recordarle a sus seguidores que el 6 de julio presentará en La Trastienda su disco debut, titulado Yo.

Fue entonces que otro seguidor fue más puntual y preguntó. “¿Estarías con una mujer?”. "Why not?", respondió ella lo que en español quiere decir: ¿Por qué no?