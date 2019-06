Además de ser pareja en la vida real también, Laurita Fernández y Nicolás Cabré comparten escenario en "Departamento de soltero". Enamorados, disfrutan de trabajar en juntos y tener la misma pasión. En esta oportunidad, la blonda dejó entrever un poco de la intimidad del teatro y publicó una foto con un mensaje para su novio.

Muy pícara, Laurita subió a su cuenta personal de Instagram una placa en la que se la ve junto a su pareja en el camarín. La actriz hizo una observación sobre el momento en el que fueron retratados: “#Back de Departamento de soltero. Acá, dándole a Nico unos consejos de actuación...”, expresó, muy divertida, junto a un emoji de una carita sacándo la lengua.

Días atrás, Fernández había publicado unas imágenes en las redes donde aprovechó a hacerle un reclamo a Cabré. La ex jurado del Bailando realizaba algunas piruetas al aire libre y decidió documentarlo para poder compartirlo con sus fans en su cuenta de Instagram. Sin embargo, al ver el resultado final, se dio cuenta de un detalle no menor: su novio salía en todas las postales. Divertida, Laurita lo acusó ante sus followers: "¿Adivinen quién me c*ga todas las fotos?", escribió junto a las imágenes donde se la ve realizando las difíciles destrezas.

SIn lugar a dudas, además de sentir mucho amor el uno por el otro, los chicos la pasan bien. Las risas siempre en ellos están presentes.