Ivana Nadal volvió a dar que hablar en las redes sociales. Esta vez, lo hizo con dos fotos donde aparece completamente desnuda en la cama. Con alegría anunció que próximamente venderá sus imágenes más ardientes, como ya lo hacen Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero.

“Yo avise que se venía una bomba, y pronto vas a poder tener todo el contenido sin censura para vos”, escribió emocionada. Bruno Siri, su novio, quedó impactado con la producción que hizo y le comentó: “Lo más hermoso que se creó en el universo. Rompiendo todo”.

La mayoría de sus seguidores apoyaron esta nueva faceta, pero otros la criticaron y le preguntaron dónde había quedado la espiritualidad. Ella decidió pasar de largo los mensajes malintencionados, ya que no quiere más escándalos en su vida.

Ivana Nadal terminó con las especulaciones y contó de qué vive

Ivana Nadal dijo que “vivía del aire” cuando un seguidor le preguntó cómo hacía para pagar los impuestos, comprar comida y viajar al exterior, como exponía en sus redes sociales. Su respuesta no quedó en el olvido y varios de los usuarios que están pendientes de las publicaciones que hace volvieron a la carga. Esta vez, accedió a explicar cómo genera ingresos y dio por terminadas las especulaciones, o eso intentó.

A pesar de no estar en la TV, trabajo no le falta. Hace todo a través de su cuenta de Instagram y parece que le va de diez. “Trabajo con mis redes sociales. Lo que hoy se llama canje, toda la vida se llamó publicidad; antes era necesario contratar un medio para poder mostrar el producto con un modelo o una modelo; en este caso sería yo”, señaló.

Segundos después, reconoció que gracias a Instagram es mucho más fácil vincular un producto a una persona o personaje: “Muchas veces se da un servicio a cambio de esa publicidad, y otras veces se da dinero”.

Por último, trató de ahuyentar a los que la viven criticando por cada palabra que emite. “Si no quieren mi bienestar, les conviene no seguirme, no comentarme, no mandar mis historias, porque en realidad solamente me están beneficiando”, cerró.