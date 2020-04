Ivana Nadal dejó sin palabras a todo Instagram después de posar con ropa de ejercicio en plena cuarentena.

La conductora mostró parte de su rutina y enamoró a sus seguidores.

“Metiéndole con toddy bebu. No andaba bien internet, asi que no hubo vivo. Pero yo me gané mi vivo”, escribió la famosa en el epígrafe del posteo que muestra distintos videos donde se la ve haciendo gimnasia de una manera muy exigente.

Como era de esperar, miles de likes invadieron la publicación con comentarios positivos a la modelo.