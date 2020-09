A casi una semana de haber pasado por el quirófano para una cirugía correctiva de sus implantes de pechos, Ivana Nadal posó en ropa interior y compartió las fotos mostrando cómo cuida sus "bebés nuevas".

El 2 de septiembre, la modelo y conductora se sometió a una cirugía para achicarse los pechos. "El doctor encontró que tenía una contractura capsular. Eso hacía que las prótesis se me desplazaran hacia las axilas generándome dolor. Hace horas que me operé y ya no lo siento. Estoy medicada, pero ya no siento ese dolor. Estoy muy feliz y agradecida", comentó Ivana Nadal en un video tras la cirugía.

Este lunes, Ivana compartió fotos en ropa interior luciendo cómo quedó luego de la intervención, y mostrando cómo las cuida. "Ojitos encandilados por el sol, doble corpi para cuidar a las bebés nuevas y muchas ganas de VIVIR", escribió en una publicación junto a las imágenes.

En agosto, Nadal explicó: "Cuando tenia 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular. El cirujano de ese momento me puso los implantes detrás del músculo sin explicarme que era más doloroso y que no era la mejor decisión: esa lola se me salía de lugar internamente", reveló. "Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía, así que hubo que operar de nuevo, y quedó mucho mejor, pero ya pasó mucho tiempo", agregó entonces.

"Es una cuestión personal. Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida, y la verdad es que entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces, creo que es el momento de hacerlo", aseguró.

En los últimos días, Ivana volvió a causar polémica con repudiables comentarios y comparaciones que fueron rechazadas en las redes sociales. La conductora generó un escándalo al poner al mismo nivel la violación de un bebé con insultos que recibe en Internet. "Todos están dando maldad", dijo.

Incluso, la modelo fue acusada de haber sido tomada por una secta, algo que ella desmintió.