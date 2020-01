A mediados del año pasado Ivana Nadal (29) decidió comenzar con una exigente rutina de entrenamiento. Y en este tiempo, en su cuenta de Instagram, compartió con sus más de 2 millones de seguidores imágenes y videos de sus duros ejercicios, como también explicó su inclinación por una alimentación más saludable.

Ahora, en los primeros días del 2020, mostró cómo cambió su cuerpo y reflexionó al respecto. La modelo y conductora contó que apenas bajó un kilo (antes pesaba 66 kg. y ahora 65 kg.) pero su porcentaje de grasa bajó y su masa muscular se incrementó.

"No se si es más linda o mejor la primera o la segunda imagen, pero en las dos me siento de formas muy distintas", aseguró Ivana en su publicación.

Y siguió: "En la primera imagen hay una Ivana descuidada, entregada a comer mal el 70% del tiempo, cuidándose muy poco y entrenando 3/4 veces por semana, sin darlo al 100%. En la segunda imagen, hay una Ivana confiada, feliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comer sin enloquecer dándole absoluta prioridad a lo sano, a lo que no está procesado, a hidratar su cuerpo, a cuidarlo. Entrenando conscientemente entre 1 hs y 1.30 hs, 5 o 6 veces por semana. Dándolo todo".

Luego, Ivana contó que intentó un tiempo con dietas restrictivas, pero finalmente "me di cuenta que mi ser me pedía un disfrute real y siendo consciente de lo comía, comer todo. Encontré el equilibrio. Y me funciono mucho mejor. ¿Y saben qué es lo mejor? Me sigue funcionando y cada vez mejor".

"Asesórense con especialistas en alimentación y busquen comer variado, dándole prioridad a lo sano. Todos sabemos que es sano y que no. Seamos conscientes, disfrutando del progreso y el proceso. No te reprimas de comer! Solo pensá en las cantidades y en la calidad de la comida. Más calidad, más cantidad. Menos calidad, menos cantidad. ¡Entrena! ¡Movete! Cuánto más, mejor", recomendó.