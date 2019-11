Todo lo que Jennifer López haga estará siempre en las primeras planas del mundo entero, a ser una de las mujeres con mayor visibilidad a quien siguen 100 millones de personas en Instagram.

En lo que respecta a su carrera, JLo está en un momento de plenitud ya que actuará en el medio tiempo del Super Bowl (el acontecimiento mediático más importante de Estados Unidos) y lo hará junto a la diosa colombiana Shakira.

Como si fuera poco, la cantante de sangre boricua le dio rienda suelta a su ángulo de actriz, al ser una mujer multifacética y carismática. El mes pasado se estrenó en los cines del mundo su último film. El largometraje Hustlers, cuenta como un grupo de bailarinas se venga de sus clientes, los financistas más ricos de Wallstreet, estafándolos.

Pero como todos los personajes más relevantes, suelen circular en las redes sociales todo tipo de fotos, desde las que ya tienen algunos años hasta aquellas que jamás hemos visto publicadas. Por eso recordamos una imagen de la ex mujer de Marc Antony con un vestido de terciopelo y se sentó dejando en evidencia que no llevaba nada por debajo.

Si bien la postal de la cantante de Jenny from the block tiene ya algunos años, no difiere mucho de como se ve actualmente ya que luce espléndida a sus 50 años ¡es una bomba!