Jésica Cirio es una de las mujeres más hermosas de nuestro país y lo demuestra cada vez que publica nuevo contenido en sus redes sociales, sobre todo en Instagram que es su favorita. La rubia sabe cómo captar la atención de los usuarios de las redes y lo da todo.

Además de dedicarse al modelaje y a la conducción de La Peña de Morfi, está muy enfocada en sus redes. Como los tiempos se renuevan y los famosos también, esto la llevó a decidir apostar por las plataformas 2.0 y poco a poco se está perfeccionando en cuanto a la creación de contenido en las mismas.

Las marcas la buscan para que las promocione, pero sobre todo las que se dedican a la lencería, ya que desde hace años que modela ropa interior y bikinis. Y fue eso lo que mostró en sus historias y se robó las miradas.

La modelo se puso un conjunto de lencería de encaje fuscia y, recién levantada, lo modeló frente al espejo. Su increíble figura se destacó, sobre todo su marcado abdomen y curvas.

La ex esposa de Martin Insaurralde impresionó a todos con su impactante figura con la publicación de una foto que afirmó que no importa el momento del día o el atuendo que use, para ser siempre una de las más bellas.