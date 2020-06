La polémica relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo sigue generando comentarios entre los seguidores de la cantante, quien ahora compartió una foto desnuda desde el baño del futbolista.

Barón, quien estaría pasando la cuarentena con Osvaldo, el papá de su hijo Morrison, publicó una imagen que aunque tuvo más de 87 mil me gusta en cuestión de minutos, no dejó de generar comentarios y especulaciones en torno al regreso de la artista con el deportista, a quien en el pasado supo denunciar por violento.

En la foto, sacada con temporizador según la misma Barón, se la puede ver parte del cuerpo de Barón sin ropa y leer en su brazo un tatuaje con la palabra “Libertad”.

Días atrás, “La Cobra” explotó en redes sociales por los cuestionamientos que recibió al reencontrarse con Osvaldo durante esta cuarentena.

"Hasta que Instagram me exija tenerla atada, seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando y también esta bien. La única diferencia entre todo eso y yo, es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que algún día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete intentando no joder a nadie", sentenció Jimena, luego de las críticas recibidas por las fotos de su cumpleaños al lado de su ex pareja.