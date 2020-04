Jimena Barón aprovecha la cuarentena para pasar tiempo con Momo pero también intenta entretenerse a su manera. Mientras sobrelleva los días con divertimentos de todo tipo, la cantante hizo una importante confesión: le escribió a una ex pareja.

"Sí, le escribí a un ex. ¿Ustedes también cayeron tontas?", contó en su cuenta de Instagram. Con tono irónico, la diosa asumió el error pero no contó a cuál de todos sus ex le envió un mensaje. Luego, se mostró cantando su tema "La tonta", su primer hit, y un himno a la mujer apoderada y hasta le pidió perdón a un poster de La Cobra, otro de sus importantes temas.

Día antes de este "desliz", la artista se refirió a cómo sobrelleva la abstinencia sexual en cuarentena. “Yo estoy leyendo este libro de historia francesa. Está buenísimo que nos hagamos los espirituales y los cultos en cuarentena, pero va a terminar esto en algún momento y estaría bueno ir organizando… cog…”, disparó en una de sus divertidas Stories. “¿Alguien más con el síndrome de cara de culo intimidante que anula el oso cariñoso que tienen adentro?", agregó.