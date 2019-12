Días atrás, Jimena Barón quedó envuelta en una polémica por filmarse enseñándole a su hijo Momo cómo usar los fósforos. "Te divierte porque terminó bien", lanzó filosa Nicole Neumann al Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana. "Se podría haber quemado la mano, haber quemado la casa. Hay que tener mucho cuidado con el fuego. Está bueno enseñarles pero hay ciertos riesgos que los chicos de cierta edad no saben manejar".

Ahora, la cantante volvió a mostrarse con su hijo en redes, pero esta vez, de vacaciones. "Hola, México. ¡Llegamos! Al fin solos, de vacaciones con el hombre de mi vida. Nos verán una semana acá en el paraíso, muy felices después de un año de trabajo intenso. Necesitábamos estos días mamá/hijo pegados, a solas", escribió Barón. La modelo encendió las redes sociales luego de postear un par de fotos en bikini mientras estaba en la piscina del costoso hotel.

Con algunas imágenes que Morrison le tomó a ella, la artista contó que fue él quien ofició de fotógrafo. "Serán medio pedorras las fotos pues hijo no tiene paciencia (me sacó 68 casi iguales en 9 segundos y se abalanzó a la pile)", relató. Y añadió: "Así que, ni me gasto en ponerle filtro. Muy bella la última, la de la papada, ¿verdad? Lindo mi tono de piel blanco marfil, combina con las paredes del lugar".

Con el tono habitual con el que la artista se expresa en redes, se rió por estar publicando imágenes sin filtro ni maquillaje. "Modo vacaciones: te debo el filtro, te debo el makeup, te debo el fotógrafo, pero mirá mi sonrisa, Mabel", escribió la cantante en la publicación. Además, se refirió a la reacción de los demás huéspedes del hotel que la ven con hijo, pero sin marido. "Soy la única mami del hotel con hijo y sin marido, me miran raro, me hacen preguntas. ¿Qué onda?", comentó.