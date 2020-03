Una vez más, Jimena Barón incendió por completo las redes sociales. Este jueves posó con un conjunto de lencería “hot” que ocasionó una explosión de comentarios por parte de sus seguidores.

“Pa los románticos que sueñan con verme de blanco”, escribió irónica la cantante en el epígrafe de la foto donde se la ve con un sensual conjunto de blanco que no solo llamó la atención de todos, sino hasta algunas mujeres aseguraron querer tenerlo.

“Decime donde compro ese conjunto Jime” “Necesito ese conjunto! Y el lomo de paso”, “Tramitame la info de dónde comprás esos conjuntos”, fueron algunos de los comentarios que recibió Jimena en su posteo que causó furor en las redes.

No obstante, esos no fueron los únicos, sino que también hubo quienes aseguraban que vestir una lencería así sería muy incómodo teniendo en cuenta que tiene muchos elásticos. Sin embargo, a Jimena parece no afectarle ni el qué dirán ni la ropa que usa.

Mirá más fotos de Jimena Barón.