Si bien el romance de Sofía Jujuy Jiménez (29) y el tenista Juan Martín del Potro (31) lleva ya unos cuantos meses, siguen siendo noticia los detalles de su relación. El regreso de ella a los medios puso de manifiesto el interés de su noviazgo con el deportista.

Así, en el programa Modo noche, que Jujuy conduce con Agustín Neglia, el 23 de enero Delpo le envió un tierno mensaje de cumpleaños a su chica y todos suspiraron de amor. Pero lo más jugoso ocurrió en el ciclo Divina comida, donde la morocha sorprendió al resto de los invitados con una declaración súper hot.

“Soy de sangre caliente, como que todo me enciende. El beso me enciende mucho, para mí es fundamental y es como la primera pieza”, lanzó la jujeña ante la atenta mirada de la mediática Vicky Xipolitakis, el humorista Pichu Straneo, el exfutbolista de Vélez, Fabián Cubero y el periodista Gerardo Rozín.

Y después amplió sus preferencias: “No puede faltar un buen beso”. “Puedo estar chapando horas, me encanta”, concluyó divertida.

A Jujuy, La torre de Tandil (como es conocido el deportista) la tiene súper enamorada. Hace pocos días habló de su romance y lo hizo muy flechada. “El mejor momento, para nosotros, es cuando estamos juntos, tomando mate. Juan me da mucha tranquilidad. Una de las cosas que más me impactó al principio de nuestra relación fue la paz que tiene. Cuando estoy con él, la sensación es que no necesito de nada, ni nadie”, le dijo a ¡Hola!

Y después amplió: “Me enamora su manera de ver la vida. Amo lo mucho que quiere a sus amigos y cómo los cuida. Es protector y muy compañero. Sabe de mis sueños, de mis ganas y me apoya”.