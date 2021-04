La actriz y participante de “La Academia” 2021, Julieta Nair Calvo, posó para sus seguidores con bikini y bajo el sol.

Mientras se prepara para los bailes y desafíos que propone el nuevo reality conducido por Marcelo Tinelli, Julieta Nair Calvo disfruta posteando imágenes de sus viajes, siendo gran parte de ellos a lugares con costas paradisíacas. “Full beboteo sin mucho q agregar . Saludos ����“, indicó la actriz en un nuevo posteo de Instagram.

La lista del reality, que tiene fecha de estreno el próximo 10 de mayo, se completa con reconocidos nombres del espectáculo. Entre ellos están: Flor Vigna y Facu Mazzei; Cachete Sierra y Fio Gimenez; Pachu Peña y Flor Díaz; Sofía Jujuy Gimenez y Nacho Saraceni; Barby Silenzy y el Polaco; Mar Tarrés y Iván Vivas; Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara; Débora Plager y Nicolás Villalba; Ángela Leiva y Jonathan Lazarte; Barby Franco y Gastón; Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas; Cucho Parisi con Melody Luz; Juli Puente y Facu Insúa; Karina La Princesita y Rafael Muñiz; Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala; Luciana Salazar y Jorgito Moliniers; Rocío Marengo y Ignacio Cortés; Ulises Bueno y Rocío Pardo; y por último Romina Ricci y Ernesto Díaz.

En una entrevista radial, la actriz habló sobre su presentación en el certamen y habló sobre las devoluciones de los jurados, que suelen generar complicaciones con los egos de los participantes. “A veces pienso ¿qué me podrían decir a mí? Yo sé que ahí voy y me van a juzgar, yo sé que estoy expuesta a que me van a decir si algo les gusta o no. Mi misión es tomármelo bien. El trabajo se defiende, me voy para adelante con eso. No sé cómo van a ser ellos como jurados, todos son muy amorosos, pero después no sé con qué van a saltar”, indicó Nair Calvo.