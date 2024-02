Sin tapujos y más sexy que nunca, Julieta Poggio no dejó dudas de que las transparencias son su tendencia favorita y no hay atuendo que no le quede.

Ya sea para el debate de Gran Hermano o incluso desde el probador, Julieta Poggio sabe cómo lucir la tendencia furor y sus últimos posteos lo comprueban.

Primero, Julieta se la jugó con unas calzas ultra transparentes dejando a la vista su ropa interior color nude. Además, la panelista eligió crop top anudado con tajo.

Ahora, Julieta Poggio fue por más y reventó la térmica llevándolas con un jumpsuit ultra cavado en color negro que combinó con su amiga Juli Castro logrando una dupla explosiva.