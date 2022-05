Karol G es una de las cantantes del momento. La colombiana cuenta con una comunidad de más de 52 millones de seguidores en Instagram. Es seguida por personas de todo el mundo porque sus canciones como “Tusa” trascendieron las fronteras.

Con su cabello azul la artista de Bichota tiene un outfit incomparable. En las redes sociales siempre muestra para sus admiradores videos e imágenes de sus producciones y de sus shows. Ella es una mujer muy comprometida con su trabajo.

Esta vez Karol se mostró muy relajada luciendo una microbikini negra desde el interior de su casa. La imagen conquistó mas de 7 millones de me gustas y decenas de miles de comentarios: “suelta y lista para el mundo bebe”, “Mamacita”, “Estos chicos no saben qué hacer contigo. Nunca han recibido una bendición tan maravillosa. No saben cómo actuar en presencia de la reina”, “Yo estaría llorando si alguna vez te perdiera”.