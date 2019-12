Kylie Jenner ha vuelto a ser la causante de una nueva explosión en las redes sociales, luego de que una cuenta de Instagram manejada por sus fanáticos, compartiera una serie de postales veraniegas super candentes.

Las hermanas Kardashian siempre logran llamar la atención de la prensa y de la web con sus particulares estilos de vida, en el que hacen alarde de los lujos de los que gozan, sus figuras y sus relaciones personales.

A pesar de que el famoso clan trata de mostrar una buena imagen de su familia, aparentando que todo es una maravilla, muchos de los espectadores del reality "keeping up with the kardashians", y los seguidores con los que cuenta cada miembro en sus redes, se dan cuenta de la guerra que hay entre ellos por quién es el que más sobresale.

Y algunos dicen que Kim es la que es la número uno en ello, otros piensan que es Kendall y también hay quienes opinan que Khloé o Kourtney son las que siempre resaltan del grupo.

Pero ahora, se ha puesto en duda que algunas de ellas sean las que más sobresalen de la familia, ya que las redes han dando una clara muestra de que en realidad Kylie la que arrasa siempre en la web y en todos lados.

Como ha sucedido en esta oportunidad, que una cuenta de Instagram de sus fanáticos han compartido un álbum de fotos de la joven y los internautas se han vuelto locos. Pues en pocos minutos, han comenzado a llover los likes y los comentarios.

En las postales se observa a la modelo estadounidense luciendo su llamativa figura con un diminuto bikini en colores rojo, naranja y amarillo, son varias tomas realizadas desde distintos ángulos que permiten apreciar muy bien cada detalle de su cuerpo.