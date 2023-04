Después de su separación con Rusherking, la China Suárez continúo con su trabajo y en los últimos días viajó a Uruguay. Ya instalada en Montevideo, la actriz compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram.

Primero, publicó un video que registra un viaje en auto por la rambla, otro que la muestra en el hotel donde se hospeda y varias fotografías de su participación en el evento de una marca de ropa que la tiene como una de sus principales imágenes.

Además publicó varias fotografías con un arriesgado look desde la cama. Con el título "Me dijo que su caption siempre me lo dedica", un guiño a la letra de "Riri" de Young Miko, la actriz se mostró con un corpiño negro que combinó con un pantalón tiro alto al tono y botas de caña baja con plataformas.

El look se completó con un bodychain con varias hileras de cadenas que empiezan en el cuello y recorren abdomen, y unos largos guantes negros.