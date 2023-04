Sin dudas, La Joaqui ya se convirtió en un ícono de la moda y las tendencias. Sus redes sociales están plagadas de fotos donde se muestra llevando sus más audaces y cancheras apuestas fashionistas. Ahora, volvió a deslumbrar en su cuenta de Instagram -donde reúne casi 3 millones y medio de seguidores- con un peculiar look: se mostró en lencería de encaje color nude y sus fanáticos enloquecieron.

¿Los detalles del conjunto? Se trata de una dupla de corpiño con taza armado en dos tonalidades de marrones distintas y bombacha de tiro alto con moldería colaless del mismo estilo. Ambas piezas están confeccionadas en una tela de encaje muy elegante y fina.

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo, la cantante (que hoy la rompe en la industria musical), sumó make up a su total look. Llevó los ojos maquillados con un impactante delineado estilo cat eye en total black que acompañó con sombras en tonalidades marrones y plateadas para la zona de los párpados y máscara de pestañas en color negro azabache. ¿El detalle final? Llevó algo de rubor rosado en las mejillas y un labial en color marrón oscuro con acabado mate.

Finalmente, un hairstyle de cabello suelto con raya al medio y secciones teñidas de rojo terminó por coronar la apuesta que se llevó todos los likes y comentarios por parte de los internautas. “Me pongo tu casaca para dormir, para no extrañarte”, escribió la artista en el pie de foto de la publicación, seguido de emojis de arcoíris y estrellas.

La Joaqui mostró su última sesión de fotos: turbante, mitones, corpiño underboob y tanga a la vista

La popularidad en ascenso de La Joaqui -su tema Muñecas junto a Tini Stoessel suena en todos lados- se traduce en una inmensa influencia en las redes sociales. Además de ser una referente musical para las nuevas generaciones, la artista demuestra ser aficionada a la moda y las tendencias. Hace algunas semanas, posó para la portada de la revista Billboard y arrasó con su look: turbante, mitones y tanga a la vista.

Para la tapa de la revista, La Joaqui posó con un corpiño total black de traje de baño con formato de triangulito y detalle underboob. Combinó la pieza con un turbante estampado en colores negro, blanco y amarillo muy canchero que acompañó con maquillaje de alto impacto que se llevó todos los halagos de sus fans: pestañas postizas ultra arqueadas en color negro azabache, sombras en tonalidades oscuras estilo smokey eyes, delineado inferior al tono, rubor rosado en las mejillas, contouring y labios delineados en color marrón con brillo labial.

En otra de las imágenes que compartió en su perfil de Instagram, mostró su vestuario completo y volvió a demostrar que se suma a todos los hits fashionistas. Llevó un pantalón de microfibra estampado tiro bajo y dejó su ropa interior a la vista: una tanga diminuta, tiro alto en off white.

Luego, se lució con un crop top underboob off white que combinó con unos lentes de sol dorados holográficos XXL, estilo futuristas. Como siempre, elevó la apuesta al 100% con un collar de strass con un enorme dije de cruz invertida y un par de aros tipo argolla XXL con apliques de brillos.