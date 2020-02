Nicole González, la comediante conocida como La Rubia Peronista, sorprendió al dar a conocer unos chats que le habría enviado a través de Instagram Roberto García Moritán. Y generó todo tipo de polémicas en torno al motivo por el cual el marido de Pampita le habría escrito, y el motivo que la llevó a difundir públicamente estos mensajes.

“Hola, Nicole, ¿cómo estás? Tengo ganas de invitarte a tomar un café y charlar un poco de política", le habría puesto García Moritán en un primer mensaje que le envió a Nicole a mediados de 2019, y que ahora difundió el periodista Lío Pecoraro. Y siguió: "Te cuento -por las dudas- que tengo negocios propios, pero además trabajo con (María Eugenia) Vidal en la Provincia”. Al no obtener respuesta de la comediante, le aclaró: “Ahhhhh, te cuento también que estoy de novio y con alguien del medio. No te quiero levantar, por las dudas...”.

Muchos salieron a cuestionar a Nicole por haber dado a conocer este chat privado que, a juzgar por sus palabras, no parecería esconder ninguna mala intención por parte del economista. Sin embargo, en diálogo exclusivo con Teleshow, la comediante que hoy se encuentra en Mar del Plata protagonizando Bienvenida Nicole, en el Teatro del Ángel, y Escandalocas, en La Campana, explica el porqué de su decisión.

“Los mensajes son anteriores a las elecciones presidenciales. Yo nunca le contesté ni los hice públicos –advierte Nicole–. Pero el otro día, saliendo del teatro, un sujeto me esperó como el resto del público que me busca para sacarse fotos. Y cuando me fui caminando con mi bolsito, porque vivo a seis cuadras de ahí, se ofreció a llevarme. Yo le dije que no, por una cuestión de seguridad. Y él me dijo: ‘Tranquila, vos y yo tenemos un amigo en común’. Cuando le pregunté quién era, me respondió: ‘Roberto Moritán. No sé si es amigo, pero vos estás con él...’. Dio a entender que yo tenía relaciones íntimas con él”.

Según la comediante, después de este episodio ella supo por un amigo que en esa misma fecha Moritán había estado en Mar del Plata, por lo que sospecha que este hombre podría ser de su entorno. “Eso me dio muchísima bronca porque yo nunca le contesté. Y él, evidentemente, anduvo vociferando como si me conociera personalmente”.

“No tengo idea de quién era el señor que se me acercó. Imaginate que era la madrugada y yo estaba sola en la calle, así que no me iba a poner a interactuar con él. Simplemente, le aclaré que yo no conocía a Moritán. Y tampoco intenté hablar con García Moritán después de que pasó esto porque no quiero que nada se confunda”.

Pero, ¿por qué decidió difundir los chats? “Porque quiero que le quede claro a Moritán y a todos los ‘Moritanes’ que andan sueltos por ahí diciendo que nos ‘conogen’ (sic), porque es muy de machirulo eso de decir que han estado con una cuando ni siquiera la conocen, que yo nunca le contesté ni un mensaje. Y porque me gustaría que él aclare que no me conoce personalmente”.

Nicole aseguró que, con casi 800 mil seguidores en sus redes sociales, son muchos los famosos que le escriben. “Si yo hubiera querido prensa, tenía mucha gente mucho más importante y que no está comprometida para hacerlo. Y yo no voy a salir a contar quiénes me mensajean”, dijo, dejando en claro que su enojo es solo con Moritán. “Con qué intenciones quiso conocerme en ese momento, lo desconozco. Él dice que quiere hablar de política. Lo llamativo es que él trabajaba para el partido contrario al cual yo militaba, o sea que no podíamos tener ningún punto de acercamiento porque somos de bandos opuestos”.

¿Si el economista ya estaba en pareja con Pampita cuando la contactó? “Me dijo que estaba con alguien del medio, pero yo no sé si era ella porque no sé desde cuándo son novios. Ellos blanquearon su relación sobre la fecha del casamiento. Pero es raro. Una puede pensar muchas cosas. La verdad es que eso de juntarnos para tomar un café y tener una charlita de política no tenía mucho sentido. Y como vio que no le contesté los dos primeros mensajes, en el tercero me puso que no me quería levantar, por las dudas... Habría que preguntarle a él cuál fue su intención”.

Finalmente, Nicole aseguró: “A Pampita le diría que ojalá la respeten, porque se lo merece más que muchas por todo lo que ha pasado en la vida y por todas las veces que se golpeó la cabeza contra la pared con los hombres. Ella merece ser feliz”.