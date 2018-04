Contra los propios pronósticos de sus amigas, Laurita Fernández (27) volvió con Federico Bal (28) luego de la profunda crisis del verano, y desde entonces las cosas cambiaron. Feliz tras su debut como protagonista de Sugar en teatro, la bailarina asistió a la divertida sesión de terapia de Vero Lozano y se confesó en Cortá por Lozano.

"No convivimos. Nos vemos muchos días, como cualquier pareja de novios", aclaró de entrada Laurita. Luego, la conductora de Combate en TV y Dale que vale en radio admitió: "No soy mucho de salir a bailar. Ayer a las 20.30 ya estaba durmiendo".

Sin embargo, Laurita le bajó el tono a que los celos influyeran en su decisión de no salir tanto como antes: "Jamás por una relación dejé de ver a mi familia, a mis amigos o de estar en contacto con ellos. Son mi cable a tierra, lo que me hace bien". Eso sí, a la hora de referirse a Fede, aclaró: "Él también sale con sus amigos. Es más de salir a bailar. Yo con tal de no ir… Que vaya".

En ese punto, Vero Lozano indagó si después del impasse le habóa puesto condiciones a su pareja para permitirle salir de noche con sus amigos, y entre risas, Laurita explicó: "La última vez volvió de día, como a las 8 de la mañana. Entonces, le dejé las llaves porque ni loca le bajaba a abrir".

Al final, con tono pícaro, Laurita Fernández blanqueó la clave del éxito de su noviazgo con Fede Bal: "Para mi que vuelva a dormir conmigo es como una demostración de que no hizo nada. De que está todo bien. Y sí, que vuelva".