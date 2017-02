Con tan solo 22 años, Anahí Gramajo rompe corazones. Su metro sesenta de altura y sus medidas casi perfectas (90-60-92) enloquecen a más de uno. Pero eso no es todo, porque su personalidad y talento artístico le dan un plus que muchas otras chicas no tienen.

Estudiante de teatro –con Pablo Roig– y canto –con Ezequiel Mylian–, esta chica oriunda de Corrientes vive hace 3 años en Buenos Aires. Ya desde chica le siente una pasión especial por el medio artístico pero recién en junio del 2016 pudo arrancar de la mano de su representante Claudio Aval.

Ahora, logró cumplir uno de sus sueños: debutó en el Teatro Bauen en octubre con la obra El Atrevido que actualmente sigue estando en el Teatro Liberarte. Y como si eso fuera poco, para el 2017 tiene dos nuevos proyectos: una comedia y un infantil.

Hiperdesinhibida, le encanta mostrarse y seducir, y tiene un objetivo claro: Sergio “Kun” Agüero. “Sería capaz de robarselo a la Princesita”, dispara con seguridad.

Quizas pueda parecer soñadora, pero eso sí, no tiene ninguna fantasía. Salvo el hecho de que le gustaría hacer un trío en algún momento próximo.

Anahí quiere triunfar y se esta preparando para lograrlo. Con ídolos como Ricardo Darín en lo actoral y con la idea de tener una carrera como la de Lali Espósito –aunque con su sello propio– . ¿Lo logrará? Creemos que sí.