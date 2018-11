Jazmín Corti fue despedida de Sugar, la obra que protagonizaba Nicolás Cabré con Laurita Fernández, casualmente tras haber mantenido una discusión con la jurado del Bailando. Para la bailarina, que salió hace unos meses con el actor de Mi hermano es un clon, la ex de Fede Bal tuvo algo que ver con su desvinculación.

Corti había estado invitada al ritmo libre de Esmeralda Mitre en ShowMatch y Ángel de Brito aprovechó la ocasión para preguntarle por Cabré: "No fui novia, tuve una relación. Se cortó lo nuestro cuando apareció Laurita", respondió ella, cosa que no le gustó nada a Fernández, que aseguró que la pelirroja la saludaba mal y que mejor iba a ser terminar el tema en privado.

La bailarina se preparaba para formar parte del staff de Sugar este verano en Mar del Plata con Laurita Fernández, Federico D'Elía y Victorio D'Alessandro, con producción de Gustavo Yankelevich. Sin embargo, eso no será posible: "Hasta me habían dado un lugar mejor en la obra. Pero me llamaron ayer a las dos de la tarde para decirme que me desvinculaban. Pregunté por qué y Majo me dijo 'no sé, viene de arriba', hice un descargo pero después entendí que era una intermediaria".

"Por lo visto no gustó lo que pasó. Pero él (Cabré) ya no está y de ella lo que dije es que no tenía problema", agregó. Luego, De Brito en Los ángeles de la mañana preguntó: "¿Sentís que te bajo ella?", y muy segura respondió: "Sí, obvio. O al menos tiene un poder para que no sea así, si no lo está haciendo, si no lo está haciendo también es una manera de aceptar que lo hagan".

Más tarde, Corti rompió en llanto: "Más allá del trabajo, es lo que cuesta llegar ahí. Quiero a Sugar, es una gran obra y siento que es muy injusto lo que pasa, yo fui a trabajar, dije la verdad, por qué iba a ocultar algo, encima de cómo se barajaron las cosas, ¿ahora esto?".

Dijo que se sentía una "imbécil" por lo que había pasado y que recién le hizo el click de lo que ocurría cuando estuvo en el piso de ShowMatch: "En ese momento me di cuenta de que yo molesto en el elenco".

El desenlace la desilusionó ya que no lo creía posible: "Me lo venían diciendo, 'tené cuidado, porque si se cruza con vos, te va a bajar' y yo no creía. Se sabe que es una pica seso que hasta no lograr su objetivo no para, es muy estratega, planta el personaje de buena y por atrás va por todo".