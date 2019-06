Después de ser despedida de su cargo en la Municipalidad de La Plata, tras hacerse públicos sus videos eróticos, la “empleada hot” denunció en las redes sociales haber sufrido discriminación, y enseguida tomó repercusión en los medios.

Lejos de ocultarse, Sonia Pellizzari (26) se animó a posar súper sensual y a revelar sus secretos más íntimos. Conocé la verdadera identidad de Sweet Mía, la joven que se repartía entre su trabajo en el municipio y su labor de actriz erótica.

“La desvinculación de la Municipalidad la sentí mal porque me estaban juzgando por algo que hacía en mi vida privada. Además, se vuelve algo azaroso donde en cuanto no les gusta algo de una persona la pueden despedir porque sí. Eso ya pasó, por suerte. Ahora me estoy focalizando en otras cosas, tengo nuevas metas y estoy trabajando. Gente que juzga, hipócrita y prejuiciosa, siempre hay. Sin embargo, tuve bastante repercusión positiva, recibí muchos mensajes de apoyo de amigos y de gente que no conocía”, arranca la rubia.

–¿Cómo tomaste esta popularidad?

–El salto lo tomé bastante bien, fue una sorpresa para mí y fue raro salir a la calle o a algún bar y que me digan mi nombre. Que me pidan sacarse una foto, pero a la vez está bueno. Yo con esto empecé hace un año y medio. Gran parte de mi familia sabía, y la que no, se terminó de enterar a través de los medios. Mi nombre real lo tenía bastante oculto dentro de lo que es la webcam. Sweet Mía es mi nombre artístico. La gente de la webcam nunca se hubiese enterado de mi nombre si no fuese por este despliegue mediático.

–¿Cómo producís esos videos?

–Casi siempre los hago sola o con alguna amiga o amigo. Gente de confianza.

El video por el que fue despedida

–¿Qué galán te gustaría que participara en uno de tus videos?

–De acá, que sean más grandes que yo, como Mariano Martínez o Paulo Londra. ¡Lo que sería hacer uno con ellos dos! De afuera pienso en actores como Rocco Siffredi y Nacho Vidal.

–¿Estuviste con algún futbolista o famoso?

–Varios me han mandado mensajes, sólo mensajes, pero si tuviese que elegir a uno para mis videos sería Iván Pillud, de Racing. Me escribieron muchos, menos él.

–¿Hiciste algún trío?

–Sí, incluso en uno de los videos que se filtraron estaba con una amiga mía y el chico con el que hacía los videos en su momento. También me gustan las mujeres, soy bisexual y tiempo atrás he tenido novias.

–¿Te condiciona ese perfil tuyo a la hora de estar en pareja?

–El que me quiere me tiene que aceptar como soy. No cambio mi forma de ser. Sí se pueden negociar ciertas cosas, pero no cambiaría por complacer a un hombre. Muchas parejas al principio eran liberales, no tienen drama y después empiezan los celos.

–¿Propuestas indecentes recibís?

–Llueven todos los días, y lo que les digo es que soy una modelo erótica virtual y, por lo tanto, todo es virtual.

–¿Y te pasó de estar filmándote y que te excites con las escenas?

–Sí, claro. Todo lo que hago es porque me gusta y lo disfruto. Siempre me excito cuando lo hago. Disfruto de la exhibición pero también es un negocio.