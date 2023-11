Daniela Celis y Thiago Medina van a ser papás de gemelos y juntos disfrutan de cada etapa del embarazo. Esta vez fue la ex Gran Hemano quien posó para una sesión de fotos en la que mostró cómo creció su pancita en estos primeros meses, en la previa de hacer la revelación del sexo de los bebés y los nombres que eligieron.

Esta es la tercera sesión que Daniela hace embarazada, la primera fue el anuncio para una revista, luego hizo una con su pareja y esta última que fue un poco más jugada. En esta ocasión, se sacó toda la ropa y, con su cuerpo pintado de dorado, sacó a su modelo de adentro.

La joven subió un posteo a su Instagram, donde la siguen casi dos millones de personas, publicó algunas de las fotos y sumó una reflexión súper emotiva y extensa en la que se sinceró sobre esta nueva etapa de su vida.

“Hasta que te das cuenta que un día todo cambió, mi cabeza ya no es la misma, mi prioridades, mis preocupaciones”, escribió Dani al pie de su publicación en la que detalló cómo todo cambió desde el día que se enteró que va a ser mamá.

“(...) De la nada sentís algo en la panza y si, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena y queda poco tiempo para verlxs, para conocernos, para abrazarnos y llenarnos de besos! La gestación es hermosa! Dar vida es maravilloso, me siento bendecida de saber que tengo 2 almitas a dentro mío, 2 corazones latiendo!”, siguió.

Luego, confesó que decidió hacer una sesión de fotos completamente desnuda, para mostrar que se puede ser mamá y una mujer sexy a la vez. “Quería compartirles esta sesión porque me costo hacerla. Internamente hace mucho no me sentía tan linda y tan segura de mi misma, de verme en una foto y gustarme!”, contó.

“Una vez me dijeron que la M de mamá no te quite la M de mujer! Acá me siento radiante en mi mejor momento con mis dos bebes en la panza dándolo todo por ellos y por mi, y esperándolos en esta vida, en mientras tanto los siento y ellxs me escuchan a travez de mi piel”, cerró su posteo.

Sus fotos cosecharon miles y miles de “likes” y cientos de comentarios de sus seguidores y famosos, quienes la felicitaron y halagaron por la jugada producción.