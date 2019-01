"Es definitivo: no tengo ganas de seguir con él, de mi parte no hay vuelta atrás. Es un flaco un poco egocéntrico y esas cosas no me gustan. Las personas con ego me dan mucho rechazo. No me gustan los tipos que se creen que son Dios", dijo en noviembre de 2017 Romina Malaspina (23) al referirse a la ruptura de su romance con el actor colombiano, Daniel Pacheco (27).

Pero, como a las palabras se las lleva el viento, la ex participante de Gran Hermano, versión 2015, parece haberse olvidado lo que dijo y decidió darle una nueva oportunidad a aquella relación. Y ella misma lo confirmó. “Estamos muy bien en Colombia disfrutando de las islas del lugar", le dijo a PrimiciasYa. "Lo vivimos de la mejor manera. Estamos muy felices y enamorados de las playas. Es un lugar muy precioso", agregó.

Días después compartió una fotografía en que se la ve abrazada al actor que se destaca en la serie El Marginal. Posando con el bellísimo mar de Cartagena de Indias, Colombia, detrás, la modelo le dedicó tiernas palabras.

“El primer amor no es la primera persona que te gustó. Ni la primera persona que fue tu pareja. El primer amor es la primera persona por la cual sentiste cosas inimaginables. La primera persona por la que hiciste cosas que pensaste que nunca harías. Esa persona que amaste con locura, que te hizo sentir las cosas más puras. Esa persona que te hizo feliz con una mirada, con una sonrisa..O simplemente, con su presencia. Justamente esa persona, fue tu primer amor, el cual nunca podrás olvidar…Te amo con mi vida Daniel Pacheco Bautista”, escribió súper enamorada.