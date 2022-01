Aprovechando las altas temperaturas, Maju Lozano se tomó unos días de descanso acompañada por su nuevo novio Juan.

Fue la misma Maju quien publicó fotos junto a su pareja y causó sensación al posar desde la orilla del mar luciendo una micro bikini blanca súper sexy y sin photoshop.

"Nosotritos! Otro viaje juntos, otra aventura con familia ensamblada! Juntos siempre es todo más fácil", escribió Maju súper enamorada.

La foto no tardó en revolucionar las redes sociales y si bien la pareja recibió muchos comentarios fue la figura de Maju Lozano en bikini la que se robó la atención.

Maju Lozano orgullosa de sus curvas

La morocha se refirió a la repercusión en un intercambio con Ángel de Brito.

"No puedo creeer como me animé!! De vieja me volví muy atrevida!!! Mañana subo mas fotos tengo una mucho más fuerte que esta en bikini!!", escribió divertida.