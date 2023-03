Florencia Peña no descansa ni un segundo en su rol como referente de las últimas tendencias en trajes de baño y lencería. La actriz e influencer no descuida su costado audaz en ningún momento y su cuenta de Instagram se volvió una fuente de inspiración de las apuestas más jugadas. Ahora, volvió a dar que hablar con un nuevo look: se fotografió desde la ciudad de Salta con una microbikini taparrabos de color fucsia (uno de los tonos del año) con los detalles de última moda.

El modelo dos piezas tiene corpiño triangular con detalles de arandelas metálicas plateadas y tiritas que se entrecruzan en el abdomen. La bombacha, en tanto, es tipo taparrabos, cavada y cuenta con tiras regulables a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

Para el beauty look eligió un hairstyle clásico y descontracturado: un peinado de cola de caballo muy alta con algunos mechones de pelo sueltos sobre la cara.

“Sin filtro”, escribió la conductora en el pie de foto de la publicación, junto con algunos emojis de fueguito. En pocas horas, el posteo coleccionó miles de likes y cientos de comentarios por parte de sus poco más de 6 millones de seguidores de Instagram.