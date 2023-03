Nati Jota sigue revolucionando las redes sociales con sus atuendos cada vez más jugados. La diosa no para de sorprender a sus fans con su estilo atrevido y esta vez no fue la excepción.

Una vez más, Nati Jota se fotografió desde el ascensor de su edificio, uno de sus spots favoritos para posar, y enloqueció a sus seguidores al lucir un body negro mega cavado y ajustado.

La top apostó por una de las tendencias que desde hace años se ha convertido en un infaltable del guardarropa y lo combinó con shorts tiro bajo y botas negras altas logrando un outfit que no pasó desapercibido.

"Quise poner la hora para comunicar algo. No es ni tarde ni temprano, quizás salgo quizás vuelvo pero no informa demasiado ni sería interesante, solo dio pie a este reflexión que seguramente no cambie tu vida", escribió junto a la storie haciendo una reflexión aunque lo cierto es que fue su atuendo el que se robó toda la atención.