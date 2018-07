Tiene 24 años, en las redes sociales se autodefine como "traveler blogger" y "Brand Influencer". Solo en Instagram tiene 241 mil seguidores. Allí muestra las fotos que se saca en sus viajes por todo el mundo. Pero, ¿quién es Martina Saravia?

El lunes su nombre resonó en todos los medios por las críticas que le hizo a Andy kusnetzoff, tras la participación de su padre, el músico Facundo Saravia, en PH, Podemos Hablar. "En el programa no le dieron a mi papá el lugar para expresarse y dar su opinión. Más allá de mi punto de vista personal, creo que no tiene mucho sentido el nombre del programa si después van a caer en el proselitismo y no respetan ni dan lugar a que se expresen", escribió Tupi -como se le dicen- en sus stories.

Martina es, en efecto, la hija de uno de Los Chalchaleros, y a su vez es nieta del legandario folclorista Juan Carlos Saravia. sin embargo ella tiene su propia fama gracias a las redes y a sus travesías por Rusia, estados Unidos China, República Dominicana, México, Grecia y otros tantos países en los que estuvo en los últimos tiempos.

"Antes que nada, soy productora de moda y asesora de imagen. Actualmente me dedico a viajar y a mostrar el mundo a través de mis redes sociales, principalmente Instagram. Básicamente el trabajo era subir diferentes looks con etiquetas de las marcas y, desde ahí, se podían comprar los productos de moda", le dijo Martina a La Gaceta de Salta..

"Soy hija de Facundo y nieta de Juan Carlos. ¡Es un orgullo enorme! No soy salteña, pero me considero como tal y viajo a Salta desde que tengo memoria", agregó.

Tupi es muy ordenada en sus redes sociales y no suele publicar selfies, sino que prefiere mantener una estética en donde no solo se luzca ella, sino la ropa que usa y, por supuesto, las ciudades que visita.

Para muchos Martina es una emprendedora que viaja por el mundo y publica fotos en Instagram. Otros la llamarán Influencer. Pero sin dudas todos, después de ver cómo defendió a su padre en las redes, coincidirán en que es una joven con mucha personalidad que no le importa a quién tenga enfrente a la hora de hacer una crítica. Al menos Andy Kusnetzoff habrá tomado nota. ¿La llamará Tinelli para el Bailando?