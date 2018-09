Fernanda Moreno es la joven que por estas horas está en boca de todos los mexicanos. Su imagen tomó notoriedad pública luego de que apareciera en el teléfono celular del senador Ismael García Cabeza De Vaca en plena sesión del Congreso mientras el político mantenía una conversación misógina con otras dos personas en un grupo de WhatsApp.

La foto llegó hasta Moreno, quien -lejos de quedarse callada ante tanta exposición- manifestó sus sensaciones. Le reclamó al senador el uso de su imagen y de una foto que se tomó "hace tres días en el carro de mi mamá con ella al lado", y aclaró que es estudiante y modelo.

"No soy escort, no sé por qué llegaron esas fotos al teléfono de este señor. No sé si alguien está usando mis fotos para causar algún daño. Tengan mucho cuidado. No crean todo lo que ven", manifestó.

También advirtió que, como consecuencia de este episodio, recibió mensajes denigrantesde personas que le preguntan: "¿Cuánto cobras por zarandearte?".

Ismael García Cabeza De Vaca, senador mexicano del PAN (Partido Acción Nacional), fue sorprendido en plena sesión del Congreso con una fotografía que rápidamente se viralizó y generó la indignación de todo México.