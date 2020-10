La panelista de “Pampita online” (Net TV) Barby Franco dejó sin aliento a sus seguidores de su cuenta de Instagram al compartir una foto suya con un particular traje de baño color negro.

Barby es modelo para la marca Pompavana y en su publicación, la novia de Burlando lució un traje de baño negro con lazos que unían las dos partes y escribió: “Sombras”. Según la cuenta de la marca, el conjunto que lució la joven se llama “cáncer” y al parecer solo las mujeres más osadas se animan a usarlo.

Por estos días, Barby contó en el programa de Pampita que la cuarentena la perjudicó en su pareja y estuvo algunos días sin hablar con su novio: “Es verdad, es que estábamos un poco desconectados como pareja (crisis). Creo que en esta cuarentena es normal tanto en la pareja o con la gente que convivís (familia). Ahora estamos súper”, dijo aliviada.

Luego Franco actualizó las novedades de su relación con el abogado de los famosos y dijo: “Estamos muy bien, re bien. La verdad que la semana pasada medio que nos pegó la cuarentena y nos peleamos. Yo me quedé tres días en el campo y él se vino para acá. Ahora nos volvimos a amigar”, contó.

“Por momentos me pasa que tiro mucho de la soga y del otro lado ya se están cansando... Es una estrategia que ya no va. He llegado a estar un mes sin hablarle y pasarle por al lado como si no existiera en este mundo”, finalizó.