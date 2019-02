Selena Gómez dejó de ser la famosa con más seguidores en Instagram y perdió el duelo frente a su amiga, la cantante Ariana Grande.

El nuevo desorbitante record de Ariana se debe a que tan solo en los últimos 4 meses sumó 13 millones de seguidores nuevos. De esta manera, Grande ostenta la impresionante cifra de 146.274.798, dejando atrás a la ex de Justin Bieber que acumula 146.311.467 seguidores.

Selena quedó rezagada debido a que desde octubre se ausentó de la red social para llevar adelante su rehabilitación por problemas de salud. Recordemos que la ex chica Disney tuvo una crisis nerviosa y padeció una fuerte depresión a raíz de las complicaciones que le trajo a su vida, la enfermadad autoinmune que padece y por la que debió recibir un trasplante. El lupus le había destruido el nivel de glóbulos blancos en sangre hasta un punto alarmante.

Por su parte, Ariana irrumpió en el mercado con su quinto álbum, Thank you, Next, y rompió records, algo que la posicionó como la cantante más joven y popular del mundo.

La unica figura que supera a ambas en cantidad de fanáticos es el futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, con 155.894.992 seguidores.