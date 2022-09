Este viernes, la invitada especial de Florencia Peña en LPA (América) fue Malena Pichot, quien se sometió a la ruleta y el ping-pong para hablar de divertidas anécdotas a lo largo de su carrera como youtuber, actriz e influencer. No obstante, antes de recibirla, la conductora hizo una osada invitación a Lali Espósito, quien en la semana habló sobre su sexualidad en LuzuTV y contó que también le gustan las mujeres.

En el comienzo del programa, la conductora hizo un repaso de las noticias más importantes de los últimos días e hizo alusión a la declaración de Lali Espósito en Nadie dice nada. En aquel espacio, la cantante de “Disciplina”, que tuvo una larga carrera en la actuación desde que era una niña, aprovechó el ambiente de la entrevista y declaró: “Me di cuenta de que me mentía un montón. No aceptaba que ciertas cosas que quería, que me gustaban... Que me gustaban las minas, por ejemplo. Tenía una dualidad y siempre separaba: ‘Sí, me gusta una chica, pero siempre me pongo de novia con chabones”.

“Tiene que ver con algo cultural que traemos, pero también, en forma inconsciente, también tenía que ver con la construcción de la chica de la tele políticamente correcta, que es simpática... Nunca me lo impuse, soy muy simpática naturalmente -bromeó- pero lo cierto es que en un momento me dije: ‘Sí, esto me sale natural, pero acá estoy ocultando algo”, agregó en la entrevista.

Las palabras de la coach de La Voz Argentina (Telefe) tuvieron tal repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación, que llegaron a los oídos de Florencia Peña. “Algo muy importante que pasó es que Lali aceptó que también le gustan las chicas. Me encanta... me lo imaginaba igual, eh”, manifestó la conductora en el comienzo de LPA.

“Yo lo que le quiero decir a Lali es que la quiero y que me tenga en cuenta porque yo soy libre y soy amorosa. No le voy a hacer ningún tipo de problema. Soy limpita, tengo buen aliento. Que venga a chapar en vivo”, le propuso la protagonista de la película Más respeto que soy tu madre, que se estrenó esta semana. Ahora quedará en Lali Espósito si acepta, o no, la audaz propuesta de la actriz.

Cabe mencionar que la cantante de “N5″ se volvió viral en las últimas semanas por el espectacular estreno de su gira Disciplina Tour, en Argentina y distintos países de Latinoamérica. Lo curioso de sus shows es que se conocieron distintos videos de los besos que le da la cantante a sus bailarines, a personas del público e incluso a famosos que van a verla como, por ejemplo, María Eugenia la “China” Suárez, Cazzu, Santi Maratea o Nati Jota.

Estos videos, también, generaron polémica entre distintos usuarios de las redes sociales; no obstante, esto poco le importó a la artista que llevó el “Chape Tour” a La Voz Argentina y se besó con Marley.