Luego de que se confirmara su romance con Luciano Castro, Flor Vigna paralizó las redes sociales con un video que dejó sin palabras a sus seguidores y provocó una catarata de reacciones. La bailarina se muestra más enamorada y apasionada que nunca y no teme a la hora de expresar sus sentimientos hacia Luciano Castro. En esta oportunidad incluso se río de los comentarios sobre la pasión en la flamante pareja y subió un insólito video de tik-tok.

En la grabación se la ve arrastrándose por el piso, con una lenguaje corporal de extremo cansancio y le agregó un texto muy descriptivo: "Flor Vigna después de un Luciano Castro".

El video, incluso fue comentado en el programa de Carmen Barbieri que no se quedó callada y lanzó un comentario de lo más atrevido al ver a Flor Vigna. "La dejó de cama. ¡Me encantó! Ella tiene humor, me encanta esta mujer. La amo. Es divertida y tiene humor", dijo Carmen divertida.

Lo cierto es que Flor Vigna y Luciano Castro están viviendo un gran momento. Luego de que saliera a la luz su romance, la pareja decidió mostrarse en público y dieron su primer entrevista juntos en la puerta del gimnasio donde se conocieron por primera vez.

"Estamos en la mejor etapa, novios", dijo Luciano Castro a Maite Peñori cuándo le preguntó cómo estaban en su relaciónn. Su respuesta hizo que Flor Vigna se sonrojara y pasara nervios entre risas cuando Maite le retrucó: "¿Ya le dicen noviazgo?". "No, no", reaccionó Castro de inmediato, antes de observar a Vigna para que diga lo suyo. Frente a las incómodas carcajadas, Luciano enfatizó: "Es una genia la China. ¿Le decimos noviazgo? No, ¿no?".

Para contrariarlo con humor, ella afirmó: "Sí, (le decimos noviazgo)". Por eso, Luciano zamarreó a Flor en un paso de comedia: "Callate la boca".

La pareja se conoció en el gimnasio y fue Luciano Castro quien dio el primer paso.