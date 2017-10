Cansada de las críticas, Cande Tinelli (26) realizó un extenso descargo en las redes sociales en el que habló de todo: el dinero, su sensibilidad, los deseos y su cuerpo.Además, dijo que no busca conformar a nadie: "Hago lo que mi intuición me diga. Ser fiel a uno mismo".

"Me siento feliz por haber respetado mis deseos internos de ser quien quiero ser desde muy chica. Podré haberme equivocado, pero nunca deje de escucharme a mí misma", arrancó en su cuenta de Instagram junto con una selfie.

Luego, se refirió a las cosas materiales: "Soy una agradecida de la vida, y no me refiero al dinero, como todos piensan. Me refiero a poder tener una sensibilidad extrema, que tiene un valor mucho mayor. La plata no compra la felicidad, ni la salud, ni los seres queridos, ni el amor, ni la sensibilidad, ni un buen corazón".

Por último, cerró: "Me critican, me halagan… hay de todo, y está bien. No pretendo conformar a nadie más que a mí. Es mi cuerpo, mi vida, mis decisiones. Así que hago y haré siempre lo que mi intuición me diga que hacer. Ser fiel a uno mismo. No es egoísmo, es amor propio. Besos".

Seguramente su descargo tenga que ver con que todo lo que hace la diseñadora tiene una gran repercusión en las redes, con lo bueno y con lo malo que eso implica. A pesar de ello, la novia de Franco Masini sigue haciendo las cosas que le gustan y mostrándolas.