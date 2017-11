Numerosos son los descubrimientos que hizo Tinelli en ShowMatch, gente que estaba en el backstage o en el público del programa que terminó bailando en su pista de un día para otro. En el último programa el animador quedó encantado por Tina, una mujer que trabaja como seguridad en su estudio y ya la tanteó para ver si se animaría a bailar.

Pero la revelación fue más grande cuando la producción mostró que Tina Wlasiuk, o Tini Siuk como se presenta en su cuenta de Instagram, tiene un lomazo. Es fanática del crossfit, trabaja como personal trainer, adora mostrar los duros ejercicios que hace para mantenerse en forma y no teme mostrar sus resultados. “¿Usted no baila?”, le preguntó Tinelli, después de ver sus fotos hot. “Me hernio si bailo”, afirmó, con humor. “No sé si no nace un personaje ahí”, sentenció el conductor.

¿Se viene Tini Siuk para Bailando 2018? Mirá sus fotos sexies en Instagram.

Hoy un poco d vitamina d!! Espero no quedar asada como el jueves... que lindo se viene el calor amo los días sóleados... #primavera #calor#sol#sun#bronceado #vitaminad Una publicación compartida de Tiny Wlasiuk (@tina_siuk) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 9:31 PDT