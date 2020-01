Existen dos tipos de personas frente a una crisis: los que la sufren y los que le ponen humor para sobrellevarla. Con su energía única de positivismo y buena onda, así se mostró una vez más Julieta Nair Calvo para hacerle frente a la debacle económica que transita el país y de la cual todos están hablando y manifestándose con preocupación.

La actriz que se prepara para protagonizar Separadas, el nuevo éxito que promete Pol-ka en El Trece, se las ingenia como todos para llegar a pagar las cuentas de fin de mes. En medio de esta situación, Nair Calvo que dialoga muchos con sus seguidores a través de las redes sociales, decidió mostrarles con un sensual posteo como sobrelleva la billetera en estado de alerta. "Llegaron las expensas, ah re. Holi", lanzó al pie de una imagen en donde se la ve agarrándose con las dos manos la cabeza.

Sin embargo, el posteo muestra su figura de perfil y su pelo llovido con nuevo color, mientras luce un traje de baño amarillo con espalda descubierta y un short de jean. Con outfit completo de verano y una pose magnética , ni Florencia Vigna se pudo resistir a comentarle y le dijo: "Ese rubio te queda hermoso", aunque de más está decir que su comentario quedó atrás ante los generosos halagos de sus fanáticos.

"auxilio, me desmayo", "no podés más de linda", "me deprimí fuerte", "cuanto te llegó para pagar, afrontás lo que sea", fueron algunos de los mensajitos para la ex protagonista de Aladín, será genial, que explotó el Gran Rex. Mientras las maderas crujen, ella al mal tiempo le pone buena cara y mientras llega a la pantalla chica, va calentando los motores en las redes. ¡Un fuego!