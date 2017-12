A los 32 años, Belén estaba segura de que quería enfocar su carrera en los medios como actriz, bailarina y también aprovechar las oportunidades que se le estaban presentando en radio y televisión. Después de escuchar a su hija, Susana Roccasalvo, que tiene una extensa experiencia en esto, se quedó callada, miró para abajo, miró a su hija y la alentó a seguir sus sueños.

"Me lo dijo con convicción, sabiendo y confiando en que era lo que yo realmente quería. A mi papá se lo dije igual y los dos me vieron tan segura, que me apoyaron", cuenta Belén Roccasalvo a Teleshow sobre la importante decisión que tomó en agosto y que le cambió la vida.

Hace años que quiero ir al Bailando y, ahora que estoy en los medios, siento que se me puede dar

A partir de entonces, comenzó a trabajar en un programa de radio por internet, se sumó como panelista de espectáculos a Con amigos así, el programa que conducen Juan Pico Mónaco y Joaquín El Pollo Álvarez por la pantalla de KZO, y siguió con sus clases de danza que toma desde los 23 años.

"Tanto con el equipo de producción como con los chicos en el aire, me llevo bárbara y estoy súper contenta. Me hacen sentir muy cómoda, nos divertimos mucho. Es un programa muy relajado y agradezco un montón la oportunidad que me dieron y hayan confiado en mí", agrega quien cuenta el top five de noticias del mundo del espectáculo.

En 2016, debutó como actriz en una obra de teatro independiente y ahora se está preparando para ser la protagonista de La cita de Laura, una comedia dramática que se estrena en mayo de 2018. "Estoy súper contenta haciendo televisión, me siento muy cómoda", cuenta quien también fue panelista invitada en BDV, por Magazine.

Pero Belén tiene un objetivo muy claro y es llegar estar "al lado de Marcelo Tinelli" en ShowMatch demostrando que puede formar parte del Bailando. "Hace años que quiero ir y, ahora que estoy en los medios, siento que se me puede llegar a dar. Soy actriz y no me gusta decir que soy bailarina profesional porque les tengo mucho respeto a quienes estudian desde los 8 años. Pero una vez una profesora me dijo que tengo aptitud más que técnica y que eso viene con uno. Por eso, me dediqué a seguir estudiando y tomando clases", explica quien pasó por la escuela de danzas de Ricky Pashkus, Reina Reech, entre otras.

Mi idea es dedicarme al teatro pero la tele me está gustando bastante

Por haber transitado por los pasillos de ATC, América y El Nueve -canales por los que pasó Rumores, el programa de espectáculos que su madre condujo con Carlos Monti-, conoce el mundo del espectáculo como pocos y asegura que en el certamen sería "la hija de… que va por el camino largo y no por el corto haciéndose conocida por escándalos".

"Mamá está contenta porque sabe que estoy haciendo lo que siempre quise. Como recién ahora me estoy animando, le pido que siempre me vea en los programas y me dé su opinión. También le pido consejos sobre cómo me desenvuelvo en televisión, aunque estoy tomando clases de oratoria frente a cámara para poder comunicar mejor", asegura Belén que, según manifiesta, es la primera en querer corregir sus errores: "Le pido que me diga qué está bien y qué está mal".

Al igual que muchos famosos del mundo del espectáculo, Belén y Susana eligen, desde hace algunos años, Punta del Este como destino para celebrar Año Nuevo. Desde allí, la actriz comparte con sus seguidores en las redes sociales fotos y videos de sus días de playa en los que luce su cuerpo en bikini.

"También estoy tomando clases de canto, pero todavía no canto", advierte sobre sus nuevos proyectos: "Es para poder hacer, el día de mañana, comedia musical. Mi idea es dedicarme al teatro pero la tele me está gustando bastante. Le agarré ese gustito que antes no conocía porque nunca había surgido".