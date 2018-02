La bailarina de "Magnífica" aseguró que conoce hace tiempo al actor y detalló cómo es su relación.



Una vez que se supo que la relación de Laurita Fernández y Fede Bal llegó a su fin, inmediatamente apareció el nombre de Becky Vázquez como la tercera supuesta discordia. Hasta trascendió como hacían para verse en privado pasando desapercibidos.



Cuando ando por ahí me pega mucho el sol pic.twitter.com/EplXJWFxX8 — Becky (@VazquezBeckyOk) 24 de enero de 2018

Curiosamente, Becky es amiga de Macarena Rinaldi, actual novia de Federico Hoppe, ex de Laurita. En Magnífica, la bailarina tiene un momento de destaque cuando baila el tango con Fede Bal. Mirá sus mejores fotos.



La bailarina de Magnífica reconoció tener una relación de larga data con Fede, pero negó el romance. “No tengo nada que ver con esta situación. No sé de donde salió este rumor. Con Fede nos conocemos hace un montón. He ido a esas grandes juntadas que organiza en el verano. Pero solo tenemos esa relación. No hay otra. Yo no tengo nada que ver con esta situación”, afirmó en Los ángeles de la mañana.