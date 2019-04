Si bien está instalada en el mundo de la pantalla chica desde hace muchos años, en estos últimos se puso en el centro de la escena una y otra vez. Año tras año, Marcelo Tinelli convoca a Pampita para que ocupe una de las sillas más codiciadas. Sin dudarlo, Carolina volvió a aceptar formar parte del jurado del Bailando por un sueño 2019. Ya se está preparando para el pronto debut. ¿Cómo? Dejando muy en claro que su actitud esta vez será muy diferente a la de años anteriores.

Antes de que una nueva temporada del certamen de baile comience a emitirse, la modelo se mostró más brava que nunca. Les hizo una fuerte advertencia a los participantes y dejó muy en claro que este año será más exigente a la hora de puntuar sus coreografías. "Si los participantes se ponen muy insolentes van a salir muchos ceros este año, seguramente”, lanzó en diálogo con Hay que ver.

Lejos de dejar el tema ahí, Pampita le pidió a los participantes que buscarán brillar en la pista que le presten suma atención al baile. Algunos, le ponen demasiada energía a las previas y no les importa mucho la técnica. Por eso, Carolina optó por aconsejarlos para que después no se lleven sorpresas: "A mí me importa qué pasa esos dos minutos en la pista. Puede ser que la previa me encante, pero si el baile no sale bien, lo siento en el alma”.